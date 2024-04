Myra Carvalho conheceu na passada terça-feira, dia 15 de abril, a sua sentença no caso em que foi acusada de perseguir Harry Styles. A fã do cantor britânico enviou-lhe 8 mil cartas em menos de um mês e acabou por isso condenada a 14 semanas de prisão.

Myra, de nacionalidade brasileira, declarou-se culpada e à pena soma-se uma ordem de restrição com uma duração de 10 anos. Nesse sentido, ficou impedida de entrar em qualquer evento que conte com a antiga estrela dos One Direction, o que inclui concertos.

Styles, vale lembrar, chegou a dizer que a insistência desta fã em chegar ao seu contacto o deixou "muito abalado" e que a atitude teve "um efeito adverso substancial" nas suas "atividades do quotidiano", recorda o Metro News.

Nas cartas, Myra Carvalho deixava claro o seu desejo sexual pelo cantor, para além de descrever os atos íntimos que com ele tinha intenções de praticar.

