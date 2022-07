Joana Longoria protagonizou uma das histórias mais emocionantes das redes sociais nos últimos dias.

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ apelou aos mais de 75 mil seguidores que tem no Instagram para conseguir angariar 1350 euros e entregá-los a um idoso que foi assaltado.

O homem foi abordado por duas pessoas que se fizeram passar por assistentes da Segurança Social e que, dessa forma, conseguiram roubar-lhe o valor em causa.

Depois de várias publicações onde pediu ajuda para chegar ao montante retirado ao idoso, Joana Longoria conseguiu mesmo ultrapassar a quantia desejada. De seguida, procurou pelo homem, a quem entregou, em notas, 1405 euros.

No vídeo, é possível ver o momento, com o senhor a emocionar-se quando lhe é contado tudo o que foi feito para o ajudar. No final foi o próprio idoso, em lágrimas, a gravar um vídeo onde confirmou o montante que lhe foi entregue, agradecendo a todos os que contribuíram.

Veja todo o momento no vídeo.

