Com uma edição do 'Big Brother' a decorrer e com 'O Dilema' prestes a estrear, parece que está a chegar um novo reality show que, com menos meios e menos atenção mediática, pretende fazer frente a estes formatos da TVI.

Ângelo Dala, ex-concorrente de 'O Triângulo', criou 'A Mansão', um reality show digital que terá algumas caras conhecidas a viverem na mesma casa.

O formato ainda não tem data de estreia, mas já se sabe que Alice Santos, polémica concorrente d'O Triângulo', é a primeira pessoa confirmada.

Até ao momento ainda não foram divulgados grandes detalhes sobre este conceito, sabendo-se apenas que o mesmo poderá ser visto online e que para assistirem aos conteúdos os espectadores terão de subscrever o serviço. Esse valor também ainda não é conhecido.

A Mansão