Demi Lovato foi uma das pessoas que mais se destacou durante a cerimónia dos People's Choice Awards, que aconteceu no passado fim de semana, onde chegou a fazer uma piada com o fim do seu noivado com Max Ehrich.

Apesar de ter sido uma brincadeira, a verdade é que o ator não achou graça nenhuma, como aliás fez questão de demonstrar através de comentários que fez a uma publicação de Demi Lovato na sua conta de Instagram.

"Explorar a nossa separação para ter influência no PCA não é nada tranquilo", disse Max.

"Pára de falar sobre mim em cerimónias de prémios. Obrigado", fez saber.

Palavras que mostram que a relação entre os dois não ficou pelo melhor...

