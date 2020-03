Depois de ter acabado o namoro com David Carreira, Carolina Loureiro teve um breve romance com Diogo Dino – atleta de MMA. Terminada esta última relação, a atriz reencontrou o amor ao lado do cantor brasileiro Vitor Kley.

Mas Carolina não foi a única a refazer a sua vida amorosa, também o atleta se apaixonou pouco depois. Aliás, Diogo Dino está de tal forma encantado com a nova namorada, Mariana Lourenço, que até já pensa em oficializar a relação.

Esta semana ficámos a saber que o ‘ex’ de Carolina Loureiro pediu a amada em casamento.

“Sempre por perto. Agora, lado a lado”, pode ler-se na legenda de uma publicação que revela as fotografias do momento em que Diogo pediu Mariana em casamento.

Ora veja:

