Tessy Antony De Nassau, ex-mulher do príncipe Luís do Luxemburgo, está noiva do empresário suíço Frank Floessel.

A ativista deu a novidade numa publicação na sua página de Instagram na qual afirmou: "Sim a 2021 e a muitos mais anos juntos".

A notícia rapidamente ganhou destaque na imprensa internacional e foi mais tarde confirmada pelo noivo ao canal RTL.

Vale recordar que Tessy e o príncipe Luís foram casados desde 2006 a 2017 e têm dois filhos em comum.

Leia Também: Harry e Meghan Markle não se arrependem de se terem afastado da realeza