Katy Perry não é pessoa de inimizades, nem mesmo com as ex-companheiras do namorado, Orlando Bloom. Prova de tal é o imenso carinho que Miranda Kerr lhe tem.

Recentemente, a modelo e ex-mulher do ator, fez uso das redes sociais para expressar a sua admiração pela cantora. "Oh meu Deus! És maravilhosa. Adoro-te", elogiou Miranda na caixa de comentários de uma fotografia de Katy Perry.

Palavras que não escaparam aos olhos dos fãs e que conquistaram milhares de 'gostos'.

Recorde-se que Miranda Kerr e Orlando Bloom foram casados desde 2010 a 2013 e são pais de Flynn, de nove anos.

Em agosto, o ator e Katy Perry deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Daisy.

