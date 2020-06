O casamento de Kim Kardashian com Kris Humphries, que apenas durou 72 dias, foi recordado pela antiga estrela da NBA, através de uma carta aberta publicada no The Player's Tribune.

Apesar de ter durado muito pouco tempo, e de na altura se ter comentado que a união era falsa, Kris fez saber que era "100% real", admitindo, contudo, que a separação foi "brutal" e "embaraçosa".

"Devia saber naquilo que me ia meter. Era muito inocente em relação à forma como a vida iria mudar", notou.

"A única coisa que me incomodava eram as pessoas que diziam que era falso. Há muito coisa que não é verdade. Mas a nossa relação era 100% real", defendeu.

"Nunca é fácil ultrapassar o embaraço de uma coisa como esta, com os teus amigos, a tua família... quando é tão comentado, em frente ao mundo, é todo um outro nível. Foi brutal", recordou.

De recordar que o casamento foi anulado em dezembro de 2011, mas o processo só ficou terminado em junho de 2013.

