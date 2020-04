Depois de ter sido revelado que o príncipe Carlos tinha sido diagnosticado com COVID-19, agora sabe-se que o ex-marido de Camilla, duquesa da Cornualha, também testou positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o The Telegraph, Andrew Parker-Bowles, de 80 anos, terá sido infetado no Cheltenham Festival, que decorreu na cidade Gloucestershire, entre 10 e 13 de março.

Um evento de quatro dias que contou com a presença de vários membros da família real.

De acordo com a mesma fonte, Andrew terá sido visto a cumprimentar com um beijo a princesa Anne, tendo também estado muito próximo da filha do membro da realeza, Zara Phillips.

De referir que a princesa Anne, de 69 anos, filha da rainha Isabel II, namorou com Andrew no início dos anos 70 e mantêm-se amigos desde então.

Recorde-se ainda que Andrew Parker-Bowles anunciou o divórcio de Camilla em 1995, após 22 anos de casamento.

Leia Também: As primeiras palavras do príncipe Carlos após diagnóstico de COVID-19