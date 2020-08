O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, foi visto num protesto #FreeBritney, em Los Angeles, perante a batalha da cantora pela sua tutela.

“Estou aqui para mostrar o meu apoio ao movimento #FreeBritney e à Britney”, disse Jason, 38 anos, em exclusivo à Us Weekly, esta quarta-feira, 19 de agosto.

“Esta é uma situação infeliz na sua vida há muito tempo. Isto afetou a mim e a ela. Estou quieto há 10 anos e sinto que é um bom momento para avançar agora com o movimento e fazer barulho", explicou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Quero ver a Britney receber o que ela merece, e por conversas pessoais, ela, obviamente, não quer estar sob tutela e isso tem afetado a sua vida até aos dias de hoje de uma forma negativa. E é hora de acabar com isso".

Spears, de 38 anos, casou-se com Alexander em janeiro de 2004, em Los Angeles, união que chegou ao fim 55 horas depois. A cantora deu o nó com Kevin Federline em outubro de 2004, com quem tem dois filhos em comum, Preston, de 14 anos, e Jayden, de 13. Atualmente, a artista mantém uma relação com Sam Asghari, com namora desde o final de 2016.

