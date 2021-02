O ex-marido de Britney Spears, Jason Allen Alexander, foi preso em Nashville no mês passado.

De acordo com o Page Six, Jason, de 39 anos, foi detido no passado dia 26 de janeiro depois de ter sido acusado de três crimes: conduzir sob efeito de álcool, posse e tráfico de substâncias.

Além disso, recusou-se a fazer um teste para indicar o nível de álcool no sangue, tendo assim violado uma das leis do Tennessee.

O 'ex' da cantora foi mantido sob fiança de 2500 dólares (cerca de dois mil euros) e libertado da prisão no mesmo dia. Agora tem uma audiência marcada para o dia 30 de abril.

Recorde-se que Britney Spears foi casada com Alexander, amigo de infância, durante 55 horas em 2004, depois de terem dado o nó em Las Vegas sob efeito de álcool e drogas.

“O álcool é uma droga. O café é uma droga. O cigarro é uma droga”, disse Alexander à ABC News em 2012. “Sim, estávamos a usar drogas". O casamento foi depois anulado.

