Britney Spears é bastante ativa na sua conta de Instagram onde partilha com os fãs diversos momentos do seu dia a dia, a grande maioria descontraídos. No entanto, há uns que deixam os seguidores intrigados sendo que estes chegam mesmo a questionar se a artista se sente bem.

Perante a repetição deste género de comentários a cantora de 39 anos decidiu fazer um esclarecimento através de uma publicação nesta mesma plataforma.

"Estou a tentar a aprender a usar tecnologia nesta geração mergulhada em tecnologia... mas para ser totalmente honesta com vocês não posso com isto! Por isso se as minhas publicação não forem perfeitas... estou a fazer isto para me divertir!", esclareceu.

