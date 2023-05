O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, é novamente um homem casado.

Sabe-se que Jason casou-se com Rebecca Bell no dia 27 de março, de acordo com os registos citados pelo Page Six.

De recordar que Jason e Britney Spears estiveram casados apenas durante 55 horas, em 2004, após terem dado o nó em Las Vegas. A cantora casou-se depois com Kevin Federline, com quem tem dois filhos em comum, Sean Preston, de 17 anos, e Jayden James, de 16.

Britney e Kevin divorciaram-se em 2007 e hoje a artista é casada com Sam Asghari.

