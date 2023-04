Britney Spears prepara-se para lançar o seu livro de memórias já este ano, o qual promete ser no mínimo polémico.

"O livro da Britney é uma história de triunfo. Vai falar dos seus momentos mais vulneráveis, da infância - quando era uma menina com sonhos - da separação de Justin Timberlake, o momento em que rapou o cabelo, e da sua batalha contra a tutela", informou uma fonte ao Page Six.

"É também uma história de sobrevivência, de como encontrou uma saída da difícil tutela para ser feliz ao lado do marido, Sam Ashgari", completa.

Britney Spears tem contado com a ajuda do escritor Sam Lansky, um renomado jornalista que já colaborou com nomes como Madonna, Nicki Minaj e Adele.

A cantora ganhou 15 milhões de dólares com o contrato do livro que será lançado no final deste ano.

