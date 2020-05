Thiago Magalhães quebrou o silêncio sobre o fim do seu casamento com Anitta. Numa conversa em direto, transmitida através da rede social Instagram, o 'ex' da cantora confessa que nunca quis casar-se.

"Eu não queria casar, né...", afirmou Thiago referindo-se ao enlace com a cantora brasileira.

Quanto ao fim da relação, terminada em outubro de 2018, após 10 meses de casamento, Thiago lamentou ter ficado como "o vilão" aos olhos da imprensa e, consequentemente, dos fãs. "Acho que isso era inevitável", desabafou, por fim.

