Anitta assinalou publicamente o aniversário de J Balvin, que esta quinta-feira, 7 de maio, completou 35 anos. Nas redes sociais, a artista publicou uma série de fotografias em que aparece ao lado do colega e amigo, imagens que deram que falar, mas por outros motivos.

Como destaca a revista Quem, numa das fotos em que Anitta aparece com J Balvin, o retrato original conta ainda com a presença do ex-marido da cantora, Thiago Magalhães.

O antigo companheiro da artista não aparece na imagem agora publicada, e se repararmos ao detalhe percebe-se que, de facto, a foto sofreu alterações, uma vez que Thiago foi apagado da mesma.

Recorde-se que Anitta e Thiago estiveram casados durante 11 meses, desde outubro de 2017 a setembro de 2018.

