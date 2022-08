Liliana Rodrigues, ex-concorrente do 'Love On Top', casa-se com Bruno Khalifa este sábado, 6 de agosto. Um dia especial que ficou marcado logo pela manhã com um imprevisto.

Nas stories da sua página de Instagram, Liliana publicou imagens do noivo e contou: "A três horas do casamento sabem onde vai o noivo? Comprar gás que a botija decidiu acabar hoje".

Veja o momento na imagem abaixo:

© Instagram_lilianarodrigues

