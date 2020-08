Um dia depois de ter revelado que foi mãe de um menino, Andreia Silva recorreu de novo à sua página de Instagram, este domingo, para agradecer todo o carinho recebido nesta nova fase.

Em nome do bebé, a ex-concorrente do 'Love on Top' começou por escrever: "Passei aqui para vos agradecer todas as vossas mensagens de carinho e dizer que a minha mamã está muito cansada. Sou um bebé grandinho com 50,1cm, bem gorducho e a minha mamã por mais que tenha tentado de tudo para que fosse um parto normal ela não tinha dilatação para tal.Assim que saí da barriguinha da minha mamã fizeram logo o nosso contacto pele a pele e foi tão bom!!! MELHOR COISA DO MUNDO".

"Neste momento ainda estou a apanhar o jeito de mamar e ouvi dizer que dói um pouquinho, mas a minha mãe é forte! Hoje tomei a minha primeira banhoca e vesti-me todo lindo para me mostrar a vocês. Beijinhos do vosso Ken", acrescentou.

Leia Também: Ex-'Love on Top', Andreia Silva, foi mãe pela primeira vez