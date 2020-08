Andreia Silva não poderia estar mais feliz. A ex-concorrente do 'Love on Top' foi mãe pela primeira vez este sábado, dia 22. A novidade foi dada pela própria na sua conta de Instagram, onde também aproveitou para partilhar as primeiras fotografias do menino, o bebé Ken.

"Acabei de ter o dia mais marcante da minha vida... o que sinto hoje é inexplicável. O Ken nasceu hoje dia 22/08/2020 às 19:58h, um anjinho maravilhoso com 3,765 kg. Não consigo encontrar palavras para descrever tamanha felicidade. Amo-te filho", notou, emocionada, na publicação.

Veja de seguida.

