Andreia Silva tem vindo a partilhar nas suas redes sociais as encantadoras fotografias da produção que realizou para assinalar a reta final da gravidez.

À espera do primeiro bebé, a ex-concorrente do 'Love On Top' exibiu a faceta mais sedutora e romântica numa sessão em que aparece seminua a exibir a barriguinha.

Lembre-se que a jovem algarvia vai dar as boas-vindas a um menino, que se vai chamar Ken.

Veja abaixo os novos registos partilhados.

Leia Também: As fotos que mostram a evolução da gravidez de Andreia Silva