A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, aguarda a chegada do primeiro filho.

Andreia Silva tem usado as suas redes sociais para dividir com os fãs os melhores momentos daquele que é, sem sombra de dúvida, um dos períodos mais felizes da sua vida: a primeira gravidez. A poucas semanas de ser mãe pela primeira vez, de um menino, Ken, a ex-concorrente do programa 'Love On Top' fez uma ousada sessão fotográfica onde posa completamente nua. Desta produção resultaram imagens que nos mostram o quanto está enorme a barriga de grávida da futura mamã, principalmente quando comparadas com as primeiras fotografias que partilhou ao anunciar a gestação. Para que consiga perceber as grandes diferenças entre as imagens, reunimos na galeria as fotografias que marcam a evolução da gravidez de Andreia Silva. Leia Também: Andreia Silva exibe barriguinha em fotografia nua

































