Rodrigo Alves tornou-se conhecido a nível mundial na sequência do seu vício em cirurgias plásticas. Recentemente, aquele que era conhecido como o 'Ken Humano' deu que falar quando revelou que estava em processo de transição para o sexo feminino, passando agora a ser tratado, neste caso tratada, por Rody.

Apesar da maior parte do processo de modificação corporal já ter sido realizado, ainda falta uma série de procedimentos para que Rody possa assumir o seu novo eu, agora como mulher.

Nas redes sociais, a figura pública tem partilhado com os seus seguidores esta fase, tendo aparecido há pouco tempo no Instagram com vários hematomas na cara, na sequência de mais uma intervenção estética.

Esta intervenção tinha como objetivo a feminização da face da brasileira e custou cerca de 30 mil euros, tendo sido realizada na Bélgica.

