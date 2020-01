Recentemente, Rodrigo Alves, que se tornou conhecido mundialmente por 'Ken Humano' por ter feito dezenas de cirurgias plásticas em busca da perfeição, surpreendeu tudo e todos ao revelar que era transsexual e que se encontra em processo de mudança de sexo.

Em entrevista à revista Quem, Rodrigo revelou que tinha medo da reação das pessoas, mas que quando assumiu publicamente a sua decisão no passado domingo as manifestações foram na sua maioria bastante positivas.

"Estou completamente surpresa com a reação das pessoas, é algo muito bonito. Isso que ainda não fiz nenhuma cirurgia”, sublinhou.

Segundo Rodrigo, que agora está a ser tratado por Roddy, as mensagens mais 'atiradiças' aumentaram. "[Tenho tido] Um monte de homens atrás de mim agora! No Instagram recebo mensagens de cada homem maravilhoso, de toda a parte do mundo. O assédio aumentou muito. Os homens adoram transexuais, não sei o motivo”, revela.

Entretanto, acrescentou: “Claro que muitas pessoas ainda falam que eu sou feia e que pareço um monstro. Mas eu não me importo. Não me ofende, porque são pessoas estranhas e que não me conhecem".

