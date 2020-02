Jakson Follmann foi pai no passado dia 6 de fevereiro, do pequeno Joaquim, como confirmou na altura na sua conta do Instagram, onde partilhou a primeira fotografia do bebé.

Radiante com esta nova fase, o sobreviveu ao trágico acidente da Chapecoense voltou a surpreender os seguidores com mais uma fotografia do filho.

Um registo ternurento onde acrescentou: "Está difícil de largar o meu Joaquim. Desejamos-te tanto, meu filho, ter-te nos meus braços é estar a viver um verdadeiro sonho. Amo-te muito".

