Parabéns aos futuros papás! Aos 35 anos, Sabrina Bryan acaba de anunciar que está grávida. A atriz e o marido, Jordan Lundberg, preparam-se para ser pais do primeiro filho em comum.

Foi na página que tem no Instagram que a ex-estrela do The Cheetah Girls do Disney Channel partilhou a boa-nova.

Ao lado de uma fotografia em que aparece a abraçar o marido e a segurar uma ecografia, a atriz escreveu: "A nossa história de amor continua... As aventuras do bebé Lundberg".

Recorde-se que o casal deu o nó há quase dois anos, em 2018.

Leia Também: Aos 54 anos, Marcantonio del Carlo anuncia que vai ser pai