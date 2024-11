Skai Jackson vai ser mãe! A antiga estrela da Disney, de 22 anos, está à espera do seu primeiro filho com o namorado, cujo nome Jackson não identificou publicamente.

"Estou emocionada por começar este novo capítulo da minha vida, abraçando a maternidade e mergulhando em novos projetos. O meu coração está tão cheio!", relatou em entrevista à People.

Skai Jackson faz parte do elenco da nova longa-metragem, 'The Man in the White Van'. Recentemente, a atriz apareceu na Comic-Con para apoiar o filme, que estreará nos cinemas no dia 13 de dezembro.

Enquanto se prepara para abraçar a maternidade, Jackson mantém-se próxima da sua própria mãe, Kiya Cole, que criou a atriz enquanto mãe solteira.

"[A minha mãe] sempre me ensinou a defender no que acredito e lutar pelo que é certo", afirmou à PEOPLE em fevereiro de 2023. "Agradeço-lhe por isso, porque, sem ela, eu provavelmente não teria muita da confiança que tenho agora".

Skai Jackson, mais conhecida por interpretar Zuri Ross em 'Jessie' e o seu spin off 'Bunk'd', lançou o livro 'Reach for the Skai: How to Inspire, Empower and Clapback' em 2019 e apareceu no programa 'Dancing With the Stars' em 2020.

