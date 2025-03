Enquanto dançava no desfile da Beija-Flor, no Sapucaí, Rio de Janeiro, no Brasil, Brunna Gonçalves foi surpreendida pela mulher, Ludmilla.

A cantora estava num dos camarotes a acompanhar a apresentação da escola de samba, quando viu a esposa - visivelmente emocionada por desfilar grávida - e lhe 'arrancou' um beijo.

O casal está à espera da primeira filha, Zuri.

"Está sendo um sonho realizado. Eu estou muito feliz que deu tudo certo. 'Filha, você desfilou na barriga da mamãe'. E minha médica está por aí, ela falou: 'qualquer coisa, só me ligar'", contou Brunna à revista Quem.

