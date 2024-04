Ricardo Pereira e Danni Suzuki tiveram uma curta relação amorosa que foi iniciada em 2005, mas só agora a atriz brasileira veio a público contar alguns detalhes daquilo que os dois viveram.

Danni contou numa entrevista ao podcast 'Tá Benito' que o namoro, que durou um ano e seis meses, chegou ao fim devido à infidelidade do ator português. "Ele me chifrava bastante. Conversámos sobre isso anos depois. Ele disse-me: 'Dani, eu era completamente imaturo'. Nós éramos muito novos, foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma altura hora em que não dava mais", relatou a artista, agora com 46 anos.

Na mesma entrevista, Danni Suzuki contou que Ricardo Pereira chegou a suspeitar que ela o havia o traído com o também ator Ricardo Tozzi, o que acabou por ser encarado como "o pivô [motivo] da separação". "Um ano depois, eu namorei com o Tozzi realmente. Tornámo-nos os melhores amigos e depois namorámos. Ainda assim, a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. Éramos mais amigos do que namorados. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", defendeu, citada pelo site UOL.

Recorde-se que Ricardo Pereira, atualmente com 44 anos, é casado com Francisca Pinto desde 2010. Os dois têm três filhos: Vicente, Francisca e Julieta.

Leia Também: Encantadoras! Francisca Pereira em visual 'matchy' com as filhas