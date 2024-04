Francisca Pereira usou a sua conta no Instagram para mostrar mais algumas fotografias das férias em família no Rio de Janeiro, Brasil.

A mulher do ator Ricardo Pereira posou com as duas filhas, Francisca e Julieta, na praia.

Nas imagens pode ver-se que mãe e filhas usam visuais a condizer. Enquanto Francisca e a filha mais velha - que tem o mesmo nome - usam dois modelos de biquíni diferentes, mas com o mesmo padrão, em tons de preto e branco, a mais nova, Julieta, veste um fato de banho com padrão igual.

"Brasilidade", escreveu na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

Leia Também: Francisca Pereira abre o "álbum de Páscoa" em família