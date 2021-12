Maralee Nichols, uma mulher que processou Tristan Thompson exigindo uma pensão de alimentos, já deu à luz um filho que garante ter sido fruto de um caso que teve com o jogador de basquetebol, noticia a revista People.

Uma fonte da revista notou que Khloé Kardashian, que se relacionou com o atleta e com quem tem uma filha em comum (True, de três anos) "tem conhecimento do bebé, mas não há muito tempo".

Note-se que Nichols garantiu ter tido um caso com Thompson em março deste ano, altura em que este ainda se encontrava num relacionamento com a Kardashian.

A traição, a ter acontecido, não foi a primeira. Dias antes de Khloé dar à luz True descobriu que o companheiro a tinha traído durante uma ida a uma discoteca através de um vídeo divulgado na altura nas redes sociais. Entretanto, a irmã de Kim Kardashian decidiu dar-lhe mais uma oportunidade, mas acabou desiludida quando descobriu que Thompson e a ex-melhor amiga de Kylie Jenner, sua irmã, se tinham beijado numa festa.

"A Khloé ficou chateada por ter descoberto que ele a traiu outra vez. Nem pode acreditar que vai ser pai outra vez. É uma situação triste para ela", concluiu a fonte.

