Tristan Thompson prepara-se para ser, alegadamente, pai pela terceira vez. O bebé, nota a imprensa internacional, é fruto de um caso que este teve com a sua personal trainer.

Maralee Nichols processou o jogador de basquetebol de maneira a exigir a pensão de alimentos ao bebé, apesar deste ainda não ter nascido, conforme noticia o Daily Mail (que teve acesso a documentos de tribunal).

O bebé terá sido concebido no dia 30 de março, aniversário de Tristan e altura em que este ainda se encontrava num relacionamento com Khloé Kardashian.

Thompson, de 30 anos, notou que essa noite foi a única em que estiveram juntos, contudo os advogados de Maralee dão conta de que o relacionamento terá durado pelo menos "cinco meses".

Recorde-se que Tristan já é pai True, da relação com a Kardashian, e de Prince, rebento que nasceu do envolvimento com Jordan Craig.

