Christine Baumgartner não desiste de estar cara a cara com o ex-companheiro Kevin Costner uma última vez. A designer de joias quer que o ator esteja presente na próxima audiência do divórcio em tribunal, de forma a debater os detalhes da pensão de alimentos dos filhos de ambos.

Christine pediu mesmo ao juiz do Tribunal Superior de Santa Bárbara para exigir que Costner esteja nesta audiência, embora o advogado do artista tenha alegado que o mesmo se encontra muito ocupado com trabalho, conta o RadarOnline.

"Um compromisso de trabalho poderá não permitir que ele esteja presente, mas ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para estar presente", pode ler-se nos documentos do tribunal, aos quais o tabloide supra mencionado teve acesso.

O juiz, dadas as circunstâncias, permitiu que Kevin Costner participe na audiência através da plataforma de videochamadas Zoom.

A audiência deverá acontecer em breve.