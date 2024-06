A ex-mulher de Elon Musk, Talulah Riley, casou-se com o ator Thomas Brodie-Sangster, mais conhecido como Thomas Sangster.

A atriz britânica subiu ao altar e deu o nó com o também ator em Inglaterra, no passado sábado, de acordo com o The Sun, que mostra algumas fotografias do casamento. E essas imagens já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

De referir que Thomas Sangster é mais conhecido por papéis como Jojen Reed em 'Game of Thrones', Simon Brown em 'Nanny McPhee' ou Benny Watts em 'Gambito de Dama'.