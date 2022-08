Denise Richards divorciou-se de Charlie Sheen em 2006 mas só agora, 16 anos depois, revelou os verdadeiros motivos dessa decisão.

"Perguntei a mim mesma: "Será que eu quero as minhas filhas casadas com este homem?". Sem querer ofendê-lo, acho que ele iria perceber o que estou a dizer, e foi aí que eu pensei 'por que estou a aceitar isto'", explicou a atriz de 51 anos numa entrevista ao podcast 'Divorced Not Dead'.

Na altura da separação, Denise Richards estava grávida de seis meses e a relação com Charlie Sheen foi reatada após o nascimento da criança.

O casal voltou a separar-se mais tarde, com Denise a contar, na mesma entrevista, que o casamento dos dois era "muito tóxico".

