A família do finalista da 2.ª temporada do 'The Voice', Chris Mann, acaba de aumentar. O artista e a mulher, Laura, foram pais do segundo filho, o pequeno Rocky Conor Mann.

O menino nasceu na segunda-feira, 11 de janeiro, em Los Angeles, como confirmou o representante do cantor à revista People.

De referir que o casal já tem um filho em comum, o pequeno Hugo, de três anos.

