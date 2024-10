John Legend conseguiu reunir pela primeira vez os quatro filhos na icónica cadeira de jurado do 'The Voice' e o momento ficou registado numa fotografia para mais tarde recordar.

O cantor publicou na sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 15 de outubro, a referida imagem onde o podemos ver ao lado dos pequenos Miles, de seis anos, Luna, de oito, Esti Maxine, de 20 meses, e Wren Alexander, de 15 meses.

"A minha primeira fotografia na cadeira com os quatro bebés! De volta ao 'The Voice', a gravar a 27.ª temporada", escreveu o cantor na legenda da fotografia.

De recordar que os meninos são fruto do casamento de John Legend com Chrissy Teigen, com quem deu o nó em 2013.

