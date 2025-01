Lembra-se de Margarida Menezes, que entrou no 'Secret Story 7' com o segredo 'já escrevi dois livros sobre a minha vida sexual' e se intitulava fundadora do 'clube das virgens'? A ex-concorrente do reality show da TVI voltou a dar que falar esta semana ao revelar publicamente que assinalou "10 anos sem sexo".

"Existem datas que nunca esquecemos e esta é uma delas, mas sinceramente nunca pensei chegar aos 10 anos… É sinal que ainda não encontrei o amor, mas também é sinal que ele ainda está por vir", declarou através da sua página oficial de Instagram.

Margarida assume que ponderou "se partilhava ou não" esta informação, mas assume não ter "qualquer vergonha ou tabu" em relação ao tema e resolveu falar por acreditar existir "muita gente que se identifica" com o seu desabafo.



© Reprodução Instagram - Margarida Menezes

Leia Também: David Maurício: "Estava no buraco, tinha ataques de ansiedade, crises"