Diz-se que há erros que só se cometem uma vez e parece que foi assim mesmo que pensou a TVI. Depois de no ano passado muito se ter falado de falta de comida durante a festa de aniversário do canal, muitos dos ex-concorrentes de reality shows desta casa acabaram por ser deixados de fora da mais recente gala, que aconteceu no passado domingo, no Casino Estoril.

Foram precisamente alguns ex-participantes que na altura falaram sobre as condições que lhes foram dadas, e como 'por uns pagam todos', foram poucas as pessoas ligadas a este formato que foram convidadas a 'soprar as velas' da estação.

Aurora Sousa, ex-concorrente do 'Big Brother 2021', esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores e acabou confrontada com o facto de ter ficado de fora desta celebração.

"Mentia-vos se negasse que não fico triste! Fico sim! Triste por a TVI o ano passado ter dado a oportunidade de terminarmos com alguns rótulos que existem com ex-concorrentes de reality shows mas que infelizmente alguns destes não se souberam comportar e acabámos por ser todos prejudicados", começou por dizer.

Indignada, Aurora continuou: "Sou extremamente grata à TVI por todas as oportunidades que me deram, por acreditarem em mim e por me terem convidado o ano passado para estar presente nos 30 anos, que eu adorei!! Entendo perfeitamente que não tenham gostado do que viram por parte de certos ex-concorrentes mas penso que não devíamos pagar todos pelos erros de alguns. Mas entendo que assim seja".

"E só acho incorreto não existir algo mais concreto em relação a estas galas, por exemplo se forem só vencedores, serem todos os vencedores e apenas os vencedores, se for o pódio de cada edição, ser o pódio de todas as edições e todos os elementos deste mesmo. Não sei se me faço entender, não quero mal entendidos, só acho que deveria existir igualdade entre todos os ex concorrentes porque de certa e determinada maneira todos deram um pouco de si em cada edição! Mas de resto não tenho nada a dizer, adorei a gala! Ri-me muito, pessoas lindas, bem vestidas, um domingo muito giro que eu adorei ver", concluiu Aurora.



