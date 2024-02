Sandra Felgueiras é um dos rostos do 'Jornal Nacional', da TVI, mas no próximo sábado será chamada a provar o seu talento numa área que nada tem que ver com o jornalismo.

A pivô subirá ao palco do 'Dança com as Estrelas', como convidada especial, segundo anúncio feito pelo canal esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro.

"Sandra Felgueiras é a grande convidada do 'Dança com as Estrelas' de sábado. Uma emissão a não perder!", pode ler-se na publicação em causa, feita no Instagram. Veja abaixo.

