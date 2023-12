Perante o fim da união de 21 anos, Susana Werner acusou Júlio César de abuso patrimonial através de uma publicação que fez no Instagram.

"Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e tirar-me dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está a ser dificultado", começou por dizer a atriz brasileira.

"Nem a mesada do mês recebi e hoje já é 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico??? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu. Não vou dar entrevistas. Só quero o meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas", acrescentou.

"Amo demais o meu futuro ex-marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está a ser aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com as vossas ex-mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague o meu salário do mês e sejamos felizes", rematou.



Susana Werner e Júlio César, recorde-se, têm dois filhos em comum, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.