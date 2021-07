A antiga modelo da Victoria’s Secret, Bridget Malcolm, fez um vídeo viral no TikTok (ver na galeria), onde critica a marca de lingerie, recordando o ambiente negativo que se verificava nos bastidores dos desfiles e classificando a tentativa da marca em apostar na diversidade das mulheres como uma "piada".

Ao longo dos anos, a marca sempre foi alvo de diversas críticas pelo facto das suas modelos terem corpos muito magros, por isso, recentemente, decidiu mudar a estratégia com a 'VS Collective' - um projeto onde incluiu atletas, ativistas e atores.

No vídeo de que lhe falamos, Malcolm, agora com 29 anos, afirma: "Encontrei o meu soutien do desfile da Victoria’s Secret de 2016. É o tamanho 30A e agora uso o 34B, o que é mais saudável para mim", notou.

"Olhem o quão largo me ficava, a tristeza nos meus olhos de 2016 parte-me o coração".

A modelo lembra ainda que a sua participação no ano seguinte foi recusada pelo chefe de marketing Ed Razek. Na altura foi-lhe dito que o seu corpo "não parecia bem o suficiente" depois de ter passado para o tamanho 30B.

