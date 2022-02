Corinna Larsen, mulher que se tornou conhecida por ter sido amante do D. Juan Carlos, foi vista em Londres, esta segunda-feira (7 de fevereiro), com uma equipa de câmaras à sua volta.

O momento foi registado pela revista Vanitatis que conseguiu declarações de um dos membros pertencentes à equipa.

"Encontra-se a gravar um trailer para o seu livro", começa por dizer a fonte, referindo-se ao livro no qual Corinna promete fazer grandes revelações acerca do affair que manteve com o rei-emérito espanhol.

A mesma fonte nota que o "trailer" vai depois evoluir para um "filme". Não se sabe qual será o género, mas que promete dar que falar, promete.

Recorde-se que Corinna Larsen e Juan Carlos conheceram-se numa festa de tiro, em 2004. O relacionamento terminaria no final de 2009.

