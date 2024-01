Foi através das redes sociais que o humorista António Raminhos partilhou um novo desabafo sobre a sua saúde mental, questão quem tem abordado abertamente junto dos seguidores.

Ao relatar um novo episódio sobre os seus problemas contra a "obsessão ou ansiedade", contou:

"Cara de quem ia passar por uma determinada rua, mas cujas as obras presentes o deixaram desconfortável porque podiam ter muitos pós prejudiciais e teve de escolher outro caminho mais 'seguro'. E que agora ficou a pensar que exatamente por ter evitado essa rua, que só na sua cabeça era insegura, vai passar por uma outra realmente perigosa como castigo divino e ficar condenado.

Às vezes há dias assim. Em que vamos com confiança para superar um medo, mas no momento, tudo volta atrás. Mas evitar o perigo não acaba com a obsessão ou ansiedade. Depois vem a culpa, o sentimento de ridículo, a condenação e o tal castigo divino. A mente ansiosa e obsessiva nunca trabalha a nossa favor. Quer-nos em constante alerta, prevenindo-nos de um mundo fatídico que só existe na nossa cabeça. Aliás, o perigo imaginado é pior do que o real, porque na nossa cabeça somos o realizador, produtor e ator de qualquer obra e com acesso aos melhores efeitos.

Não passei na rua e vieram todos os outros pensamentos catastróficos. Encostei o carro, respirei fundo, aceitei o momento, deixei esses gritos de fatalidade a ecoar na minha cabeça e segui caminho. Logo passo na rua".

"O meu tema de hoje era este, mas podia ter sido outro qualquer, como será o vosso. O padrão é o mesmo. O importante é seguir caminho, por mais 'poeirento' que ele nos pareça", escreveu, por fim.

