Ao fim de 16 anos de casamento e três filhas em comum, António e Catarina Raminhos decidiram fazer um espetáculo conjunto, no qual vão refletir sobre os discussões, medos e segredos da vida em casal. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, dia 9, no Instagram.

"Isto vai acontecer! As nossas discussões, os nossos medos, os segredos para nos aturarmos há tanto tempo e até um momento para discutirmos com o público todas as dúvidas de casais!", começa por dizer o comunicado.

"Ela, a Catarina, não é dos palcos e tem até um pouco de medo deles, mas arranjámos uma maneira de passarmos fins-de-semana fora sem as miúdas - ou isso ou de nos divorciarmos, acho que vamos descobrir mais tarde!", concluíram, apresentando no cartaz as datas em que o espetáculo se vai realizar e que pode ver abaixo.

Leia Também: António Raminhos mostra página do seu diário "de 1991"