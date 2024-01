António Raminhos recordou a infância numa publicação que fez na sua página de Instagram e onde mostra duas páginas do seu diário na altura.

"Duas notas sobre o meu diário de 1991. A minha vida amorosa aos 11 anos já era um caco. E esta frase 'uma organização muito mais organizada'", escreveu na legenda das imagens, referindo-se às páginas que mostra das fotografias.

Nos seus desabafos, António Raminhos fala de uma rapariga chamada Catarina, mas não é a atual mulher do comediante, como o próprio explicou após ser questionado por uma seguidora.

De recordar que António Raminhos está há largos anos casado com Catarina Raminhos, com quem tem em comum as filhas Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

