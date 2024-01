Esta segunda-feira, 1 de janeiro, é o dia que muita gente aproveita para cumprir uma velha tradição: dar o primeiro mergulho do ano.

Catarina Raminhos inclui-se neste grupo, conforme mostrou através de uma partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram.

"Primeiro mergulho do ano. Mais quente dentro de água do que cá fora", escreveu a mulher do comediante António Raminhos na legenda da partilha.

Ora veja:

