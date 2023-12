António e Catarina Raminhos estão de férias com as filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor em Miami, nos Estados Unidos.

Na sua conta no Instagram, a autora partilhou algumas fotografias do segundo dia de viagem, relatando detalhadamente o percurso que tomaram nesse dia, revelando que visitaram um centro comercial, almoçaram num restaurante perto do rio e visitaram Dania Beach, entre outros.

No final do texto, a mulher de António Raminhos explicou o motivo pelo qual decidiu detalhar todos os momentos da viagem. "Escrevo estes 'diários' muito resumidos porque gosto de ter este registo 'para mais tarde recordar'", escreveu a autora, na legenda.

Veja as fotografias partilhadas por Catarina na galeria.

Leia Também: "Já perdi a conta às vezes em que me restavam horas ou dias de vida"