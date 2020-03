A atriz Evangeline Lilly foi arrasada pelos seguidores, que a consideraram "egoísta", "ignorante" e "irresponsável", após ter manifestado a sua indiferença para com o surto do novo do coronavírus.

A artista, de 40 anos, fez uso das redes sociais para mostrar que continua a realizar as suas rotinas com a mesma normalidade, algo que deixou os internautas chocados.

"Acabei de deixar os meus filhos no acampamento de ginástica. Lavaram as mãos antes de ir. Estão a brincar e a rir", escreveu.

As palavras da atriz suscitaram revolta, uma vez que é pedido que as populações cumpram a medida de isolamento social, nomeadamente nos Estados Unidos.

Com isto, uma seguidora não resistiu em confrontá-la com o estado de alerta que o mundo vive devido à pandemia, e foi então que Evangeline realçou que não pretende cumprir o estado de quarentena.

"Algumas pessoas valorizam as suas vidas acima da liberdade, outras valorizam a liberdade acima da vida. Todos nós fazemos nossas escolhas", afirmou, cita o Page Six.

Posto isto, a caixa de comentários ficou repleta de reações que demonstram a preocupação e repugnância dos internautas.

Leia Também: Atriz Olga Kurylenko, antiga Bond Girl, diagnosticada com coronavírus