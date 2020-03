No passado dia 16, a atriz Evangeline Lilly chocou os fãs ao revelar a sua indiferença para com a pandemia da Covid-19, revelando que se recusara a fazer quarentena. No entanto, dois dias após a publicação viu-se obrigada a cumprir a norma de isolamento social uma vez que lhe foi exigido pela comunidade onde vive.

Numa nova publicação, realizada esta quinta-feira, a atriz de 'Lost' pediu francas desculpas aos fãs pela postura inicial que teve perante a pandemia.

"Quero pedir-vos as minhas sinceras desculpas pela insensibilidade que demonstrei no meu último post sobre o real sofrimento e medo que dominam o mundo devido à Covid-19", afirmou.

Evangeline frisou ainda que o seu pedido de desculpas é sobretudo dirigido a todos os "afetados" pelo novo coronavírus.

"Nunca quis magoar-vos. Quando escrevi aquela publicação, há 10 dias, pensava que estava a trazer calma a esta histeria. Agora consigo perceber que estava a projetar os meus próprios medos a uma situação que já é assustadora e traumática", realçou.

Leia Também: Evangeline Lilly recusa-se a fazer quarentena: "Valorizo a liberdade"