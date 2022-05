Eva Mendes acabou por partilhar informações sobre o estado de saúde da mãe, Eva Perez Suarez, enquanto conversava com Hoda Kotb no 'Today With Hoda & Jenna'.

Como relata o E! News, depois de Hoda ter desejado à mãe da atriz um feliz Dia da Mãe em nome de todos no 'Today', Eva Mendes confessou que a progenitora é uma "sobrevivente em todos os sentidos".

"Ela não está muito bem agora, por isso significa muito para mim. Ela é uma sobrevivente em todos os sentidos, por isso obrigada", disse Eva Mendes.

No entanto, não referiu os problemas de saúde que a mãe está a enfrentar.

